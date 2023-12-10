Начальник Главного управления на транспорте МВД России с рабочим визитом побывал в линейных подразделениях УТ МВД России по ПФО

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в рамках работы по обеспечению функционирования территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте посетил линейные подразделения УТ МВД России по ПФО.