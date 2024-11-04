Рокер Максим Покровский* в бегах, налоговая служба ищет его из-за долгов в России Татьяна СергееваРоссийская налоговая служба (ФНС) активно ищет музыканта Максима Покровского* и его семью из-за непогашенных долгов, которые превышают 400 тысяч рублей.
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