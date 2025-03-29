Чиновник назвал сделку по ресурсам репарациями Украины после поражения США

Соглашение Украины с США по полезным ископаемым напоминает «проигрыш в войне с Соединенными Штатами с выплатой репараций», заявил высокопоставленный украинский чиновник, сообщает 29 марта издание The Washington Post.
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