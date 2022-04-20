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«Было удобно пресмыкаться перед Песковым»,- Кормухина не выдержала и публично “прошлась” по тяжелобольному Олегу Тинькову, критикующего Россию

«Было удобно пресмыкаться перед Песковым»,- Кормухина не выдержала и публично “прошлась” по тяжелобольному Олегу Тинькову, критикующего Россию

На днях Олег Тиньков жестко раскритиковал действий российских властей и осудил спецоперацию по освобождению Донбасса.

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