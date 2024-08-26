Найдена предполагаемая спутница Дурова, которая могла быть с ним во время ареста

24-летняя Юлия Вавилова не появлялась в онлайне с момента задержания бизнесмена Телеграм-канал SHOT узнал личность предполагаемой спутницы основателя Telegram Павла Дурова, которая была с ним во время ареста в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии