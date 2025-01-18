Маркировка калорий снижает потребление калорий: новый обзор

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и других ведущих университетов опубликовали результаты нового обзора, который показал, что информирование потребителей о калорийности блюд и продуктов приводит к незначительному снижению потребления калорий.
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