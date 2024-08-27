Почему вторжение ВСУ в Курскую область является аргументом не за, а против создания войск территориальной обороны

Что вообще подразумевается под теробороной? Так вышло, что «законодателем мод» в этом вопросе стал киевский режим, поэтому и облик украинской ТрО всплывает в памяти первым: речь, в сущности, о лёгкой вспомогательной пехоте с небольшим количеством тяжёлого оружия и минимальной моторизацией.