Военный комитет НАТО во главе с Драгоне впервые за 8 лет прибыв Киев

НАТО подтвердила поддержку Киева: Военный комитет альянса прибыл на Украину.Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне посетил Киев.
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