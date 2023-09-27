13 зачетных отельных хаков, которые пригодятся и на отдыхе, и в командировке

Благодаря советам из интернета можно сберечь кучу времени, денег, а главное — нервов. Люди, которые часто ездят в командировки, научились обходиться без привычных бытовых удобств и при этом не испытывать дискомфорт.
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