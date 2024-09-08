В августе 1914 в России забыли не только о венграх

На той Второй Отечественной В последние дни августа 1914 года боевые группы подпольной венгерской «Партии независимости» совершили первые нападения на тылы австро-венгерских войск вблизи фронта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии