Откуда есть пошли борщи

1 июля 2022 года на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия украинский борщ вошёл в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
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