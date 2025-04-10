Ульянов: Каллас и Рютте запутались, кого надо остановить, Россию или Китай

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал противоречивые высказывания западных политиков по поводу приоритетов в сдерживании геополитических противников.
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