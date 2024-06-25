Уровень изоляции "почти достиг максимума": В Россию летит премьер Индии – СМИ

СМИ сообщают, что индийский премьер Нарендра Моди посетит Россию в июле. Блоге с иронией отметил: уровень изоляции "почти достиг максимума"Газета Tribune со ссылкой на источники передаёт, что 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди.