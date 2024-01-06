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Добрый Мир

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США- столкнулись с суровой реальностью — электроэнергии больше на всех не хватает

США- столкнулись с суровой реальностью — электроэнергии больше на всех не хватает

Не менее двадцати американских штатов под угрозой веерных отключений, ситуация такая, как в пост советской России в лихие 90 годы, население хочет платить по прежним ценам за электричество, но это уже невозможно.

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Комментарии
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Христос Второй
США производит более 7 триллионов кВт час в год.
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18 час.
Христос Второй
Россия производит только один триллион кВт час...поэтому электроэнергии там хватает с лихвой ...
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18 час.

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