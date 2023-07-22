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В Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии

В Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии

Чиновники не приняли своевременно мер по расселению аварийных домов.В Новосибирске региональный СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии, не принявших мер по расселению аварийных домов по улице Ногина в Заельцовском районе.

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