В Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии

Чиновники не приняли своевременно мер по расселению аварийных домов.В Новосибирске региональный СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии, не принявших мер по расселению аварийных домов по улице Ногина в Заельцовском районе.
Чиновники не приняли своевременно мер по расселению аварийных домов.В Новосибирске региональный СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии, не принявших мер по расселению аварийных домов по улице Ногина в Заельцовском районе.
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