В Венгрии подсчитали возможные затраты ЕС на Украину

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что полное присоединение Украины к Европейскому союзу обойдется странам ЕС примерно в €2,5 трлн, что может существенно повлиять на возможности блока решать другие приоритетные задачи.
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