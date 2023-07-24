Naked Science стал самым цитируемым научно-популярным СМИ в России

Интернет-издание Naked Science возглавило топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики во втором квартале 2023 года по данным «Медиалогии» — компании, которая мониторит средства массовой информации и соцсети в режиме реального времени.
Интернет-издание Naked Science возглавило топ-15 самых цитируемых СМИ научно-популярной тематики во втором квартале 2023 года по данным «Медиалогии» — компании, которая мониторит средства массовой информации и соцсети в режиме реального времени.
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