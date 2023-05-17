Российский военный суд дал 10 лет майору за 31 коррупционное преступление

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы майора, проходящего военную службу в МЧС России и занимавшего должность старшего преподавателя кафедры в одном из университетов города, за 31 коррупционное преступление.
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы майора, проходящего военную службу в МЧС России и занимавшего должность старшего преподавателя кафедры в одном из университетов города, за 31 коррупционное преступление.
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