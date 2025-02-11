Илон Маск захотел выкупить OpenAI почти за 100 млрд долларов

Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году. Он покинул компанию в 2018 году.фото: wikipedia.orgОснователь SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил консорциум инвесторов, который изъявил желание купить OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, за 97,4 млрд долларов.