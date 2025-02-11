ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Эти территории исторически русские и российские, разбазаренные в Союзе большевиками и коммунистами.Песков: Значитель...
  • Алексей Беляев
    Очень уважаю Марию Захарову как человека и как сотрудника, профессионального сотрудника, но здесь я с ней в корне не ...Захарова: экономи...
  • Ильдус Мамлеев
    Баба с возу кобыле легче. Посмотрим как и сколько они сейчас за электричество будут платить.Литва отключилась...

Илон Маск захотел выкупить OpenAI почти за 100 млрд долларов

Илон Маск захотел выкупить OpenAI почти за 100 млрд долларов

Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году. Он покинул компанию в 2018 году.фото: wikipedia.orgОснователь SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил консорциум инвесторов, который изъявил желание купить OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, за 97,4 млрд долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх