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Страшный сон Генштаба: В Горнале пекло, солдат окружают. Суровая правда от депутата Водолацкого

Страшный сон Генштаба: В Горнале пекло, солдат окружают. Суровая правда от депутата Водолацкого

Депутат Водолацкий: ВС России окружают украинскую группировку в курском ГорналеПервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий узнал, что сейчас творится в районе села Горналь Курской области.

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Комментарии
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Андрей Павлов
И что такого страшного приснилось Генштабу? А Герасимов и в августе 2024го докладывал Верховному, что зашли несколько ДРГ укров.
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13 час.
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