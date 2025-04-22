Депутат Водолацкий: ВС России окружают украинскую группировку в курском ГорналеПервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий узнал, что сейчас творится в районе села Горналь Курской области.
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