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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис впервые за 8 попыток сохранил лидерство после 1-го круга Гран-при или спринта

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прервал серию неудачных стартов с поула. До сегодняшнего дня Норрис семь раз стартовал первым в «Формуле-1» (пять раз в основных гонках, дважды в спринтах) и семь раз терял лидерство к концу первого круга.

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