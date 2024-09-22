Норрис впервые за 8 попыток сохранил лидерство после 1-го круга Гран-при или спринта

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прервал серию неудачных стартов с поула. До сегодняшнего дня Норрис семь раз стартовал первым в «Формуле-1» (пять раз в основных гонках, дважды в спринтах) и семь раз терял лидерство к концу первого круга.
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