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Джокович об операции на колене: «После разговора с Фрицем я стал более уверен в ее необходимости»

Джокович об операции на колене: «После разговора с Фрицем я стал более уверен в ее необходимости»

В четвертом круге «Ролан Гаррос» серб порвал мениск. Через несколько дней, в начале июня, Джокович перенес операцию по его восстановлению.

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