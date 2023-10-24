Ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского — Washington Post

Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии