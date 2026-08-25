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«Ювентус» арендует вратаря «Вольфсбурга» Грабару с правом выкупа за 12 млн евро

Голкипер « Вольфсбурга »  Камиль Грабара продолжит карьеру в « Ювентусе ». Стороны согласовали аренду 27-летнего вратаря сборной Польши с правом выкупа за 12 миллионов евро, сообщает Флориан Плеттенберг.

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