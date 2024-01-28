Во ФТАР назвали "актами циничного давления" отстранение штангистов

Pexels/Victor Freitas Правила антидопинговых организаций на сегодняшний день трактуются и служат не чистому спорту, а политическим и коммерческим интересам, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов в разговоре с РЕН ТВ.
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