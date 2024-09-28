Австрийский яблочный штрудель

Как насчет чашечки чая с кусочком вкуснейшего штруделя? Тесто пшеничная мука — 150г соль — 1щепотка вода — 80мл растительное масло — 40мл Начинка яблоки — 700г изюм — 50г манная крупа — 50г корица молотая — 1ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии