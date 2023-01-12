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Глава крымского парламента Константинов заявил, что регион потребует от Украины возмещения ущерба за теракт

Глава крымского парламента Константинов заявил, что регион потребует от Украины возмещения ущерба за теракт

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в рамках беседы с журналистами, что Украине обязательно будут предъявлены требования возмещения ущерба полуострову из-за теракта на Крымскому мосту.

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