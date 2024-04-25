Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО

Не менее 75 наемников из Франции принимало участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне Украины. Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник контртеррористической разведки Пятой республики Николя Чинкуини.
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