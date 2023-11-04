Половина населения Петербурга сделала прививки от гриппа

В Петербурге 49,6% жителей прививились от гриппа. Для достижения коллективного иммунитета в городе осталось вакцинировать еще 10% населения, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.
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