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Половина населения Петербурга сделала прививки от гриппа

Половина населения Петербурга сделала прививки от гриппа

В Петербурге 49,6% жителей прививились от гриппа. Для достижения коллективного иммунитета в городе осталось вакцинировать еще 10% населения, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

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