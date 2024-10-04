История идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Северодонецкой галерее искусств открылась выставка уникальных документов и фотографий, посвященная частям и соединениям, которые освобождали Донбасс в 1943 году, а потом в ходе Крымской наступательной операции – Крым и Севастополь.
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