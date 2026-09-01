Мир наизнанку: 22 фото вещей, которые мало кто видел внутри

Иногда стоит будить своего внутреннего ребенка, интересующегося всем окружением. Зачем? Да просто, чтобы порадоваться жизни! А из чего сделан кубик Рубика? Как на самом деле выглядит подсолнух? Как выглядят совы без перьев? Эта подборка ответит, как минимум, на эти вопросы сполна! .
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