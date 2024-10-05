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Петербургский дневник

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Диетолог перечислил методы, помогающие справиться с обжорством

Диетолог перечислил методы, помогающие справиться с обжорством

Причиной постоянно что-то жевать может быть как стресс, так и гормональные нарушения Врач-нутрициолог, диетолог Дмитрий Семирядов поделился эффективными способами избавления от постоянного чувства голода, которое вынуждает многих постоянно что-то жевать и в конечном счете переедать.

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