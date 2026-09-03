Ушла из жизни двукратная обладательница Grammy Кассандра Уилсон ушла из жизни в 70 лет

В США на 71-м году жизни скончалась джазовая певица Кассандра Уилсон. Американская певица, автор песен и продюсер умерла в своем доме, в кругу самых близких людей, включая родных, друзей и своего менеджера, информирует Billboard.
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