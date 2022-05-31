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У пары гудзонских волков в зоопарке Новосибирска родились четверо щенков

У пары гудзонских волков в зоопарке Новосибирска родились четверо щенков

У пары гудзонских волков из Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило родились четверо щенков. Малыши появились на свет 2 мая, а несколько дней назад их впервые осмотрели специалисты зоосада и установили, что в помёте три девочки и один мальчик.

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