Мировое обозрение

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Financial Times (Великобритания): правящая партия одерживает убедительную победу на парламентских выборах в России после подавления Навального

Financial Times (Великобритания): правящая партия одерживает убедительную победу на парламентских выборах в России после подавления Навального

Партия «Единая Россия», поддерживающая Путина, уверенно идет к тому, чтобы вновь получить конституционное большинство в Госдуме, несмотря на практически рекордно низкую явку, — старательно драматизирует ситуацию московский корреспондент газеты.

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