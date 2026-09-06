👨🏻🎓 Около 75% выпускников Крымского федерального университета работают по специальности «По критериям министерства науки и высшего образования РФ показатель выше среднего, но есть куда стремиться», — рассказал директор Центра карьеры КФУ имени В.
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