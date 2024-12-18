В Свияжске откроется выставка с артефактами кожевенного ремесла двух музеев-заповедников

В пятницу, 20 декабря, состоится открытие выставки «Средневековое кожевенное ремесло: от Великого Новгорода до Свияжска», созданной музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником.
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