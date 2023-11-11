The Atlantic: Запад хочет корейского сценария на Украине с созданием баз НАТО

Журналистка Энн Эпплбаум заявила в своей статье для американского журнала Atlantic, что, по мнению Запада, конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в этой стране.
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