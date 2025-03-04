Россиянам дали советы, как защититься от мошенников в преддверии 8 Марта

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА, заявил в беседе с RT, что в период различных праздников классические советы по защите от указанных мошеннических схем сохраняют свою актуальность.
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