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В кастрюльке

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Торт «Мечта» из 80-х: шоколадные коржи, заварной крем, вишневая прослойка. Вкус, который объединяет поколения

Торт «Мечта» из 80-х: шоколадные коржи, заварной крем, вишневая прослойка. Вкус, который объединяет поколения

Этот торт я особенно люблю за его историю — рецепт родом из 80-х годов и сохранился в записной книжке моей мамы под названием «Мечта».

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