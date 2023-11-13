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Российские военные уничтожили украинские силы под Купянском: детали боевых действий

Российские военные уничтожили украинские силы под Купянском: детали боевых действий

Российские военные уничтожили украинские силы под Купянском: детали боевых действий Елена Вайленко12 ноября 2023 года под Купянском российские военнослужащие предприняли успешную операцию, уничтожив до 50 украинских солдат, бронетехнику и беспилотные аппараты.

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