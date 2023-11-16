Электромонтер-доброволец погиб в зоне СВО

Сибиряк погиб в ходе специальной военной операции. Он отправился в зону боевых действий добровольно. В поселке Привольный Черепановского района простились с Дмитрием Белоусовым, погибшим в ходе специальной военной операции.
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