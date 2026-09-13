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Саратов өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәтенең өлкән имамына «Әл-Фәхр» ордены тапшырылды

2026 елның августында Саратов өлкәсендә төбәк мөселманнары Диния нәзарәте аксакалларының берсе, Пугачев шәһәре имамы Фәрит Мостафинны хөрмәтләделәр.

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