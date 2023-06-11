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Артиллерия группы ВС РФ «Запад» уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ

Артиллерия группы ВС РФ «Запад» уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией о том, что артиллеристы подвергли уничтожению ДРГ нацистов киевского режима на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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