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Маск объявил о плане SpaceX в 2027 году запустить в космос ИИ-суперкомпьютеры

Маск объявил о плане SpaceX в 2027 году запустить в космос ИИ-суперкомпьютеры

Компания SpaceX рассчитывает уже в следующем году вывести на орбиту вычислительные системы NVIDIA, предназначенные для работы с искусственным интеллектом.

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