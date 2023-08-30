Спички - не игрушка

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Франция требует от России вернуть прежние цены на газ. Иначе грозит судом

Франция требует от России вернуть прежние цены на газ. Иначе грозит судом

На данный момент новости о том, что какая-то европейская или заокеанская страна что-то требует от Российской Федерации, фактически стали обыденностью.

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