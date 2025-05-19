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Маск поддержал отказ Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов

Маск поддержал отказ Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов, поддержал отказ сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов.

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