В NASA сообщили о переносе запуска Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания SpaceX перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым к Международной космической станции (МКС).
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