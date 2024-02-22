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Разнообразьте свой огород: какие необычные сорта перцев стоит выращивать?

Разнообразьте свой огород: какие необычные сорта перцев стоит выращивать?

Предлагаю обратить внимание на более сладкие виды перцев, которые отличаются не только сочностью, но и более приятным вкусом, не таким жгучим, как у некоторых сортовКогда люди думают о выращивании перца, обычно они хотят получить острый и жгучий вкус, который увеличит шкалу Сковилла.

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