Разнообразьте свой огород: какие необычные сорта перцев стоит выращивать?

Предлагаю обратить внимание на более сладкие виды перцев, которые отличаются не только сочностью, но и более приятным вкусом, не таким жгучим, как у некоторых сортовКогда люди думают о выращивании перца, обычно они хотят получить острый и жгучий вкус, который увеличит шкалу Сковилла.