В Татарстане закрыли дело об убийстве жены и её сестры после свадьбы

Прошло всего два дня, и всё это время в доме не прекращался громкий праздник.Уголовное дело об убийстве молодой жены и её двоюродной сестры закрыли в Татарстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- За ночь разнесли крупнейший порт Украины и корабли: До 10 "Искандеров", следом "Ониксы". Третьи сутки горит таинственный объект в Николаеве
- Доходчивый сигнал Путина: Ракеты по 22 кораблям в Чёрном море. Флота больше нет. Почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор - политолог
- Удар "последнего шанса": Наши вышли к границе Сумщины. ВСУ в тяжелейшем котле. Горят десятки "Леопардов". Убит известный офицер
Свежие комментарии