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Царьград

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В Татарстане закрыли дело об убийстве жены и её сестры после свадьбы

В Татарстане закрыли дело об убийстве жены и её сестры после свадьбы

Прошло всего два дня, и всё это время в доме не прекращался громкий праздник.Уголовное дело об убийстве молодой жены и её двоюродной сестры закрыли в Татарстане.

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